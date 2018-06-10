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В Пензе в день открытия Чемпионата мира изменят схему движения

10 июня в 11:52 388 просмотров

14 июня на время мероприятий на Юбилейной площади Пензы изменят схему движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограничение коснется стоянки автомобилей с 20.00 часов 13 июня до 21.00 часов 14 июня:

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Пугачева — на участке от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева (по четной и нечетной сторонам).

Также на это время перекроют дороги:

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;

— по ул. Пугачева — на участке от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина;

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева;

— по ул. Новый Кавказ — на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева.

Напомним, 14 июня в Пензе завершится континентальный турнир по футболу, на Юбилейной площади пройдет массовый просмотр официальной церемонии открытия ЧМ-2018 и матча-открытия «Сборная России — Сборная Саудовской Аравии» на светодиодном экране (0+).


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