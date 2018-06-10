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В Пензе открылся континентальный турнир по футболу

10 июня в 12:19 332 просмотра
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10 июня в Пензе на Юбилейной площади стартовал четырехдневный континентальный турнир по футболу (0+).

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, перед началом игр выступали пензенские детские коллективы.

Всего в четырехдневном марафоне примут участие 32 команды, в том числе — иностранные студенты. Символом турнира стал беркут, рассказали организаторы.

В матче-открытии сыграют команды пензенского госуниверситета.

Турнир организован в преддверии Чемпионата мира по футболу. Пензенцев и гостей города ждут соревнования по футболу (формат 5×5), флэтболу (формат 1×1), бамперболу (формат 5×5), настольному футболу (формат 1×1), а также киберспорту по игре FIFA 2018 на большом светодиодном экране.

Фотография: фото Надежды Саченковой

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