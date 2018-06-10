В Пензе машина «Яндекс.Такси» врезалась в столб

В Пензе произошло ДТП с участием «Яндекс.Такси». О происшествии сообщили пользователи соцсетей.

«6.30 утра. Типичный Яндекс», — написал подписчик группы «Пенза live».

По словам пользователя Дмитрия, подобное уже не удивляет, так как «аварий много от этой организации».

Однако ряд горожан посчитали, что аварии с участием «Яндекс. Такси» бросаются в глаза просто потому, что таких машин много.

«Много аварий «Яндекс. Такси», потому что у них в принципе много машин. Чем больше машин, тем больше вероятность, что какая-то из них попадет в аварию», — пояснил Денис.

О том, пострадали кто в аварии 10 июня, не сообщается.