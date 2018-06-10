Мэр поручил очистить дороги Пензы от тополиного пуха

10 июня глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее по благоустройству и оценил готовность площадок к празднованию Дня России и Дня города.

Одним из поручений стала своевременная очистка территорий от тополиного пуха, сообщает пресс-служба мэрии.

По сведениям МУП «Пензадормост», в ночь на 10 июня пылеуборочные машины работали во всех районах города. Влажная уборка с помощью спецтехники проводилась на мостах и путепроводах.

Во время осмотра основных площадок, задействованных в торжествах, Виктор Кувайцев нашел ряд недостатков. Так, он поручил взять на контроль мероприятия по восстановлению разметки на пешеходных переходах на улицах Кирова, Урицкого и Славы, решить вопрос с покраской световых опор на улицах Кирова, Славы, убрать несанкционированную рекламу на фасадах домов и других объектах и др.

«Ситуацию с благоустройством нужно оперативно и регулярно мониторить, чтобы на всех этапах празднования городские площадки содержались в чистоте и порядке», — подчеркнул мэр.