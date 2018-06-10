Россиянам предрекли бензин по 100 рублей за литр

В Независимом топливном союзе (НТС) считают, что меры, которые предпринимает правительство для стабилизации ситуации на рынке, ставят независимые АЗС на грань выживания.

Соглашение о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. Об этом говорится в сообщении НТС, поступившем в РБК.

«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!» — цитирует издание письмо.

В случае ухода независимых сетей наступит монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 руб. за литр в течение года, предупреждают заправщики. Чтобы этого избежать, в НТС предлагают в качестве экстренной меры отпустить розничные цены на бензин, а затем провести системную реформу российского топливного рынка.