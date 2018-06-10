«Мастер-оружейник» в Пензе
Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира
Празднование Дня города в Пензе. Афиша
«Концертник»: Интервью с группой «Балбесы»
Вам будет интересно
Наши новости
Палеонтологи нашли в ПФО доисторического «горыныча»
Россиянам предложили доплачивать за сдачу батареек
Ограниченно годные парни смогут пойти в армию
В екатеринбургском зоопарке родились пять африканских львят
Паспорт болельщика можно будет предоставить при покупке алкоголя
Объевшийся шоколадом медведь застрял в окне гостиницы
Саратовские вузы вошли в российский Топ-100
Медики научились определять дату рождения ребенка по анализу крови
В правительстве решили, на сколько увеличить пенсионный возраст
В России заболеваемость алкоголизмом снизилась в два раза за 12 лет

Россиянам предрекли бензин по 100 рублей за литр

10 июня в 13:59 274 просмотра
(НТС) считают, что меры, которые предпринимает правительство для стабилизации ситуации на рынке, ставят независимые АЗС на грань выживания.

" data-title="Россиянам предрекли бензин по 100 рублей за литр — Пенза-пресс, рунет за день">

В Независимом топливном союзе (НТС) считают, что меры, которые предпринимает правительство для стабилизации ситуации на рынке, ставят независимые АЗС на грань выживания.

Соглашение о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. Об этом говорится в сообщении НТС, поступившем в РБК.

«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!» — цитирует издание письмо.

В случае ухода независимых сетей наступит монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 руб. за литр в течение года, предупреждают заправщики. Чтобы этого избежать, в НТС предлагают в качестве экстренной меры отпустить розничные цены на бензин, а затем провести системную реформу российского топливного рынка.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...