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В Пензе на время закладки письма потомкам перекроют движение

10 июня в 15:13 202 просмотра

Управление ЖКХ Пензы издало приказ об утверждении временной схемы движения на время закладки капсулы потомкам 12 июня.

Так, с 22 часов 11 июня до 10 утра 12 июня запретят стоянку и движение по ул. Славы — от ул. Кирова до ул. Урицкого (кроме обзественного транспорта до 08.30 12 июня).

С 8.30. до 10 часов 12 июня движение прекратится на участке дороги по ул. Урицкого от ул. М. Горького до ул. Бакунина.

Разместить соответствующие дорожные знаки и демонтировать их после мероприятия поручено департаменту ЖКХ.

Об изменении схемы движения маршруток на это время читайте здесь.

Напомним, капсулу с посланием потомкам будут закладывать у монумента «Росток» на набережной.


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