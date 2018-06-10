Пенза начала праздновать День города

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, на Фонтанной площади идет концерт, в сквере «Кукушка» — свое представление. Там выступает музыкальный коллектив «Притон Платона». Здесь же организована площадка для стрельбы из лука и арбалетов, для детей предусмотрено специальное «оружие», которое используют для игры в пейнтбол.

В зоне релакса можно полежать в гамаках, кроме того, для пензенцев проведут мастер-класс по изготовлению «ловцов снов».

На протяжении ул. Московской развернулась торговля изделиями народных умельцев.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.