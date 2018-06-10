Трех жителей Иссы осудили за серию краж

В Иссе Пензенской области суд вынес приговор трем местным жителям. Их обвиняли в серии краж, одна из которых была совершена более двух лет назад.

По данным следствия, 13 декабря 2015 года 16-летний житель Иссинского района договорился со своим сверстником проникнуть в мастерскую. Оттуда они похитили автозапчасти (топливный и масляный насосы, центробежный очиститель масла, генератор и т. д. ) на общую суму чуть более десяти тысяч рублей.

Вечером 30 октября 2017 года 18-летний злоумышленник, зная, что его приятель еще не достиг совершеннолетия, предложил совершить кражи из домов в селе Еленовка. К делу они привлекли дядю подростка. Они украли металлические кровельные листы с крыши одного из нежилых домов и со стен гаража (общим весом 500 кг), принадлежащие жительнице города Пензы. Материальный ущерб оценили в 5,5 тысяч рублей.

2 ноября 2017 года подельники совершили еще одну кражу. Из чужого дома они вынесли холодильник, газовую плиту, изделия из цветного и черного металла — на сумму в 4,5 тысяч рублей. Из другого дома они украли две алюминиевых трубы на сумму чуть более 600 рублей.

«Приговором суда молодому человеку, 1999 года рождения (за совершение трех краж и вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления) назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Его подельникам, 1999 и 1979 годов рождения, назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 4 месяца. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.