Как выглядит современный город, кто и чем в нем живет, а кто доживает последние дни, новый класс горожан и за кем будущее — на открытой лекции «Развитие постсоветских городов: вызов нового времени» рассказал руководитель Центра прикладной урбанистики при МВШСЭН, эксперт Общественной палаты РФ Святослав Мурунов.

9 июня в администрации города Пенза прошел шестой общественно-экономический форум «Поиск провинции: экономика партнерства», посвященный теме экономического сотрудничества государства и частного сектора. В качестве спикеров выступили представители бизнеса, инвестиционных компаний, банков, городских администраций и областных правительств из Пензы и других городов.\

«Чем «горожанин» отличается от «жителя»? Житель физически живет в городе, но в общественной жизни города не участвует: «Вы меня не трогайте, я ничего не хочу решать и ни во что вовлекаться не буду». А горожанин может в городе не жить, но за город переживать, в него инвестировать, представлять его на разных площадках, помогать любыми доступными способами. Поэтому, главная задача города — воспитать уникального горожанина» — делится своими наблюдениями Святослав Мурунов.

«Я в своей практике проехал более 500 городов на постсоветском пространстве и могу с уверенностью сказать, что физически везде город выглядит одинаково. Высокие заборы, умирающие промышленные зоны, жесткие девелоперские проекты, сложные связи (автомобилистов и пешеходов, например), недостаток внимания к масштабам человека. Главным в городе стал автомобиль и все крутится вокруг автомобиля: парковки, транспорт, развязки. Недостаток внимания к историческому наследию, либо деградация исторического наследия — отсутствие единого стиля в разных городских ансамблях и множество других проблем. В любом городе не решена проблема раздельного сбора мусора. Эти причины являются системными и они не зависят от каких-то отдельных личностей, от индивидуальных желаний», — констатирует спикер форума.

По словам Мурунова, простых решений в сложившихся ситуациях нет. И не будет. Город — это сложная система, уже и потому, что живут в нем разные группы людей. Задача администрации — найти инструменты, которые помогут максимально вовлечь каждую группу в участие в жизни города и в решение этих проблем.

«Культурный анализ постсоветского города, на который у нас ушло несколько лет, позволили нам выявить несколько городских групп.

Первая — «крестьяне» — это не те, у которых корова есть, хотя, встречаются и такие. В основном, это люди с крестьянским мировоззрением. Откуда у нас в городе глухие, высокие заборы — крестьянское желание отгородиться от всех: «Мой мир здесь, а за забором — это уже не мое и я могу туда мусор выбросить и т. д. ». Такой человек город не тянет и наша задача, придумать какую-то среду, возможно, пригород, где крестьянину будет комфортно. Нужно попробовать их перепрограммировать, сделать городских фермеров.

Вторая городская культура — «заводчане». Мышление заводчанина схематично. Им сложно думать, главное — делать. Отношение к человеку как к ресурсу типично именно для заводского человека.

Третья культура «советская». Вы скажете, что ее нет, и ошибетесь. Потому что наш город все еще воспроизводит советскую культуру. Девелоперы еще не успели стереть советское наследие, да у них и не было такой задачи. И даже названия районов — наглядный пример: «Ленинский» «Первомайский», «Железнодорожный», «Октябрьский» — есть в каждом городе. Человек с советским мышлением может рассматривать проблему в глобальном масштабе, но ему трудно сфокусироваться на мелочах, на деталях.

Четвертая культура, это современная культура, которая появилась после 90-х годов — «культура выбора». Выбирать можно бесконечно, это мы хорошо усвоили и стали применять. Но, рано или поздно возникает вопрос идентификации: «Кто я?» Прежде нужно понять кто же я, а потом уже решать, что мне полезно, а что нет.

С группами и культурой разобрались. Но, почему нам всем так сложно общаться в современном постсоветском городе? Потому что среди нас нет чисто «крестьянина» или «заводчанина», «советского» или «вечно выбирающего». Все мы, так или иначе, носители каждой культуры» — разъясняет Святослав Мурунов.

Данную тему, Святослав и его команда урбанистов, обсуждали в Сколково на протяжении двух дней. В Пензе, в рамках форума, материал пришлось умещать в часовой формат. Но и за этот час многие услышали что-то новое, которое можно частично или полностью применить, а остальные вспомнили забытое.

В заключении Святослав поделился своим видением развития Пензы и пообещал всячески помогать своей малой родине: «Пензе нужно найти свою картину мира и настроить городское мировоззрение на эту картину. Не просто научить всех разговаривать друг с другом, а дать возможность идентифицироваться и понять куда двигаться. В городе должна быть культура. Это стратегически важно! Город должен понимать, что любое культурное событие — это воспитание горожанина. А чем «горожанин» отличается от «жителя»? Житель физически живет в городе, но в общественной жизни города не участвует: «Вы меня не трогайте, я ничего не хочу решать и ни во что вовлекаться не буду». А горожанин может в городе не жить, но за город переживать, в него инвестировать, представлять его на разных площадках, помогать любыми доступными способами. Поэтому главная задача города — воспитать уникального горожанина»

Светлана Ольховская

Интервью Святослава Мурунова, которое он ранее давал «Эху Пензы», можно прочитать здесь.