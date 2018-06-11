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Сильная депрессия может уничтожить воспоминания — ученые

11 июня в 09:59 276 просмотров
, как депрессивное состояние может влиять на способность мозга запоминать и вспоминать что-либо, сообщает телеканал «360». Они считают, что затяжная депрессия способна уничтожить воспоминания.

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Немецкие ученые с помощью специальной вычислительной модели узнали, как депрессивное состояние может влиять на способность мозга запоминать и вспоминать что-либо, сообщает телеканал «360». Они считают, что затяжная депрессия способна уничтожить воспоминания.

Нейробиологи разработали вычислительную модель, которая смогла зафиксировать характерные особенности мозга у пациентов с депрессией.

Разработка определила, что во время депрессии образуется меньшее количество клеток, нейронов. Также в ходе исследования ученые обнаружили, что при данном психическом заболевании мозг пациентов труднее запоминал и вспоминал какие-либо вещи. Специалисты решили, что чем больше затягивается депрессия, тем сильнее страдает память.

По статистике, примерно 300 миллионов жителей всего мира страдают от депрессии. В России каждый четвертый человек испытал симптомы данного заболевания.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1845962/

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