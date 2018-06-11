Немецкие ученые с помощью специальной вычислительной модели узнали, как депрессивное состояние может влиять на способность мозга запоминать и вспоминать что-либо, сообщает телеканал « 360 ». Они считают, что затяжная депрессия способна уничтожить воспоминания.

Нейробиологи разработали вычислительную модель, которая смогла зафиксировать характерные особенности мозга у пациентов с депрессией.

Разработка определила, что во время депрессии образуется меньшее количество клеток, нейронов. Также в ходе исследования ученые обнаружили, что при данном психическом заболевании мозг пациентов труднее запоминал и вспоминал какие-либо вещи. Специалисты решили, что чем больше затягивается депрессия, тем сильнее страдает память.

По статистике, примерно 300 миллионов жителей всего мира страдают от депрессии. В России каждый четвертый человек испытал симптомы данного заболевания.