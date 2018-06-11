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В квартире на улице Крупской взорвался газ. ФОТО

11 июня в 10:31 570 просмотров

В Заводском районе Пензы произошла авария. В одной из квартир жилого дома взорвался газ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 10 июня в 20.05 жители крайнего подъезда четырехэтажного кирпичного жилого дома № 27 на улице Крупской вызвали работника АО «Метан». Они почуяли сильный запах газа на лестничной площадке. Когда специалист прибыл, открыл дверь в квартиру, произошел взрыв. Взрывной волной разрушило балкон и выбило стекла двух квартир, при этом конструкции дома оказались не повреждены. Никто из жителей не пострадал.

«В результате происшествия сотрудника АО «Метан» с травмами доставили в больницу», — добавили в пресс-службе горадминистрации.

На место аварии прибыл мэр Виктор Кувайцев, начальник управления по делам ГОЧС по Пензе Алексей Михайлов и другие службы. Были вызваны также заместитель мэра по городскому хозяйству Юрий Ильин, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов и другие ответственные лица.

Жильцов по одному пропускали в дом, чтобы забрать документы и ценные вещи. В настоящее время четверо жителей подъезда переселяются в пункт временного пребывания, который расположен в интернате № 1 на проспекте Победы, 25.

На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Территория здания оцеплена.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_neobkhodimo_operativno_ustranit_posledstviya_proisshestviya/

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