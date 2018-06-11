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Более половины россиян не довольны своим местом работы

11 июня в 11:03 174 просмотра
, сообщает russian.rt.com.

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53% россиян не удовлетворены своим местом работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди 1600 совершеннолетних граждан в 42 регионах России, сообщает russian.rt.com.

Довольны своим местом работы и рекомендовали бы его другим людям 17% занятых участников опроса. Каждый пяты респондент (21%) в целом удовлетворен работой, советовать близким и знакомым не стал бы.

Отмечается, что наиболее частая причина негативного отношения к работодателю — низкая зарплата.

Довольные своей работой участники опроса рассказали о достаточном размере зарплаты (11%), стабильности и надежности компании (5%), а также о социальном пакете (3%), удобном графике работы (3%) и хороших отношениях с коллективом (3%).

Большинство прошедших анкетирование (76%) не намерены в ближайшие полгода менять работу, а 14% об этом уже задумывались. Чаще всего смену места работы рассматривают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (26%).


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