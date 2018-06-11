Кувайцев поручил как можно быстрее восстановить пострадавший от взрыва дом

Мэр поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову выехать на место с представителем ООО «Фундамент», сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Эксперты компании должны оценить состояние дома на текущий момент, определить сумму необходимую для восстановления конструкций стен и балкона, и сегодня же приступить к восстановительным работам. Ремонт дома необходимо провести в кратчайшие сроки», — сказал Виктор Кувайцев.

Он также поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву приступить к уборке строительного мусора у подъезда, эвакуировать бесхозный автомобиль и дал задание управляющей компании заняться восстановлением остекления в подъезде и квартирах.

«В течение сегодняшнего дня будет окончательно решен вопрос о временном размещении граждан пострадавших квартир, которые провели ночь у родных и близких, на время проведения ремонта, который планируется завершить в течение двух недель», — добавили в пресс-службе.

Напомним, взрыв произошел 10 июня в 20.05. На месте происшествия работали сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Территория здания оцеплена.