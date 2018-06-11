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Кувайцев поручил как можно быстрее восстановить пострадавший от взрыва дом

11 июня в 11:52 128 просмотров
, пострадавший от взрыва газа.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев утром 11 июня осмотрел дом на улице Крупской, пострадавший от взрыва газа.

Мэр поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову выехать на место с представителем ООО «Фундамент», сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Эксперты компании должны оценить состояние дома на текущий момент, определить сумму необходимую для восстановления конструкций стен и балкона, и сегодня же приступить к восстановительным работам. Ремонт дома необходимо провести в кратчайшие сроки», — сказал Виктор Кувайцев.

Он также поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву приступить к уборке строительного мусора у подъезда, эвакуировать бесхозный автомобиль и дал задание управляющей компании заняться восстановлением остекления в подъезде и квартирах.

«В течение сегодняшнего дня будет окончательно решен вопрос о временном размещении граждан пострадавших квартир, которые провели ночь у родных и близких, на время проведения ремонта, который планируется завершить в течение двух недель», — добавили в пресс-службе.

Напомним, взрыв произошел 10 июня в 20.05. На месте происшествия работали сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Территория здания оцеплена.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_remont_doma_neobkhodimo_provesti_v_kratchayshie_sroki/

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