Приобрести жилье в Городе Спутнике можно по сниженной ипотечной ставке

Во время «прямой линии» президент Владимир Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке в стране до 7%. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин и ЦБ РФ займутся этим вопросом.

Результат их работы налицо. В субботу, 9 июня, сразу три крупнейших финансовых учреждения изменили ставку.

В «Сбербанке» ставки по ипотеке в новостройках для зарплатных клиентов снижены до 9,1%, для всех остальных — до 9,4%. При условии страхования жизни и подтверждения дохода они будут еще меньше и составят 6,7−9,1%. Минимальная ставка в 6,7% будет предоставляться зарплатным клиентам банка при сроке кредитования до семи лет и первоначальном взносе от 15%.

«Дом.РФ» и «Росcийский капитал» снизили ставки по ипотеке до 8,75%. Такая ставка возможна в случае первоначального взноса 50% от стоимости новостройки. Ставки по ипотеке на покупку готового жилья начинаются с 9%.

По мнению экспертов, остальные банки также вынуждены будут снизить ставки.

Кроме того, новостройки в Спутнике участвуют в региональной программе «Доступная ипотека». Купить квартиру можно по ставке — от 5,75 до 6,5% годовых.

Таким образом, ипотека становится все более доступной для россиян. Однако 1 июля вступают в силу поправки к Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…».

Данные изменения касаются регуляции деятельности застройщиков и призваны защитить покупателей квартир на этапе строительства. Однако на практике приведут к росту издержек при возведении жилья, замедлению темпов строительства и, соответственно, к подорожанию квадратных метров. По мнению некоторых аналитиков, цены на жилье в среднем вырастут на 20−30%.

Получается, что время, когда можно приобрести жилье на выгодных условиях, весьма ограниченно.