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В России нашли самую древнюю палочку чумы

11 июня в 13:13 308 просмотров
, благодаря останкам древних людей, обнаруженных под Самарой, сообщает телеканал «360».

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Ученые восстановили геном самой древней палочки чумы, благодаря останкам древних людей, обнаруженных под Самарой, сообщает телеканал «360».

Ученые изъяли из могильников в Самарской области останки девяти человек. После анализа ДНК и изучения материалов, исследователи пришли к выводу, что останки относятся к срубной культуре. У двоих нашли одинаковый штамм Y.pestis, обладающий всеми генетическими компонентами, характерными для бубонной чумы.

По данным исследования, на сегодняшний день это самый старый штамм, секвенированный и содержащий факторы вирулентности, характерные для этого вида заболевания. Он является предком штаммов, которые вызвали самые смертоносные пандемии в мире — Юстинианову чуму, «черную смерть» и эпидемию чумы в XIX веке в Китае.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9-2715335/

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