В России нашли самую древнюю палочку чумы

Ученые изъяли из могильников в Самарской области останки девяти человек. После анализа ДНК и изучения материалов, исследователи пришли к выводу, что останки относятся к срубной культуре. У двоих нашли одинаковый штамм Y.pestis, обладающий всеми генетическими компонентами, характерными для бубонной чумы.

По данным исследования, на сегодняшний день это самый старый штамм, секвенированный и содержащий факторы вирулентности, характерные для этого вида заболевания. Он является предком штаммов, которые вызвали самые смертоносные пандемии в мире — Юстинианову чуму, «черную смерть» и эпидемию чумы в XIX веке в Китае.