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В США создали самый мощный суперкомпьютер

11 июня в 14:25 198 просмотров
, производительность которого может достигать 200 петафлопс или 200 млн млрд (квадриллионов) операций в секунду, сообщают «Известия».

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Специалисты Национальной исследовательской лаборатории в штате Теннесси запустили суперкомпьютер Summit, производительность которого может достигать 200 петафлопс или 200 млн млрд (квадриллионов) операций в секунду, сообщают «Известия».

Ученые отмечают, что машина производит вычисления на 60% раз быстрее, чем предыдущий самый мощный в мире суперкомпьютер — китайский Sunway TaihuLight", пиковая производительность которого составляет 93 петафлопса.

«Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока», — пояснили исследователи.

Машина и сопутствующее оборудование занимают помещение размером в два теннисных корта, а весит она больше, чем авиалайнер.


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