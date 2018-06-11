В США создали самый мощный суперкомпьютер

Специалисты Национальной исследовательской лаборатории в штате Теннесси запустили суперкомпьютер Summit, производительность которого может достигать 200 петафлопс или 200 млн млрд (квадриллионов) операций в секунду, сообщают «Известия».

Ученые отмечают, что машина производит вычисления на 60% раз быстрее, чем предыдущий самый мощный в мире суперкомпьютер — китайский Sunway TaihuLight", пиковая производительность которого составляет 93 петафлопса.

«Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока», — пояснили исследователи.

Машина и сопутствующее оборудование занимают помещение размером в два теннисных корта, а весит она больше, чем авиалайнер.