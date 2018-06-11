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Археологи нашли таинственную скульптуру библейского царя

11 июня в 17:23 210 просмотров
, возраст которой достигает трех тысяч лет, сообщает Lenta.ru.

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Израильские археологи обнаружили скульптуру головы неизвестного царя, возраст которой достигает трех тысяч лет, сообщает Lenta.ru.

Артефакт был найден во время раскопок на городище Абель Бейт-Маака, расположенного к югу от границы Израиля и Ливана, недалеко от города Метула. Скульптура высотой пять сантиметров изготовлена из фаянса, который широко использовался в Древнем Египте и на Ближнем Востоке в качестве материала для украшений.

По словам ученых, артефакт изображает ближневосточного семитского царя, на что указывает характерная прическа: волосы зачесаны назад и удерживаются диадемой, а уши закрывают толстые локоны. Известно, что древние египтяне подобным образом изображали людей, живущих по соседству на Востоке. Однако исследователи не знают точно, какой именно царь запечатлен в скульптуре, предполагая, что это может быть один из пяти правителей — Бар-Хадад или Азаил, что правили в Дамаске, Ахав или Иегу (Израиль) или Итобаал (Сур).

Известно, что в Книге Царей упоминается нападение Бар-Хадада на Абель Бейт-Маака, когда арамейский царь устроил поход на Израильское царство.

По мнению ученых, голова может быть лишь частью статуи. Археологи собираются возобновить раскопки, чтобы найти новые артефакты.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2924543/

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