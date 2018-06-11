Футбольные болельщики и сказочные герои. В Пензе состоялся парад колясок

Одним из мероприятий, приуроченных ко Дню города, стал «Парад колясок», который состоялся вечером 11 июня в Пензе.

Парад начался в 17.00 на улице Московской. На мероприятие заявились около 27 человек, но в итоге по главной пешеходной улице Пензы шли 16 участников. Организаторы объяснили это сложностью подъезда.

Были коляски в виде кареты скорой помощи, барабанной установки, пиратского корабля. Не обошлось и без футбольных болельщиков, несколько колясок были в форме мячей.

У драмтеатра участников парада встречали глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и начальник управления культуры Вера Фейгина.

«Хочу сказать вам спасибо, благодаря вам мы сегодня в праздничном настроении. Вы наше будущее. Чем больше будет детей, тем больше будет радости, наш город будет процветать. С Днем России и Днем города», — сказал мэр.

Представители городской власти вручили семьям подарки. По окончании парада на Театральной площади состоялось праздничное представление.