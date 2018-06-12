Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

«Эти прекрасные праздники близки и дороги всем, кто искренне любит Отечество, гордится его богатейшим историческим, духовным, культурным наследием, славными ратными традициями и готов неустанно работать во имя процветания нашей великой Родины.

Сурский край — лишь малая часть бескрайней России, но наши достижения и успехи позволяют вносить весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала страны, в повышение качества жизни ее граждан, в достойное будущее для детей и внуков.

В этот торжественный день выражаю искреннюю признательность и благодарность всем землякам за вдохновенный труд, верность родной земле, за вашу неиссякаемую энергию и целеустремленность в достижении поставленных целей. Низкий поклон!

Крепкого вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и благополучия», — говорится в поздравлении.