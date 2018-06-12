Кувайцев поздравил горожан с 355-летием Пензы и Днем России

12 июня в стране отмечают День России, в Пензе еще — и День города. Глава администрации областного центра Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с праздниками.

«Эти праздники дарят нам чувство единства и сплоченности, причастности к исторической судьбе родного города и всей страны. Юбилейный рубеж Пенза встречает молодой, динамичной, современной и привлекательной. Сегодня в ее облике сочетаются богатство культур народов, проживающих здесь, бесценный опыт старшего поколения и энергия творческой и активной молодежи.

Интенсивно развиваясь, столица Сурского края сохраняет особый, самобытный колорит, традиции гостеприимства и духовную красоту.

Искренне благодарю всех, кто заботится о любимом городе и чувствует ответственность за его будущее. Значительные успехи в реализации общественных инициатив, формировании современной городской инфраструктуры — результат нашего общего созидательного труда. Нам есть, чем гордиться и над чем вместе работать.

Уверен, что уникальная история Пензы пополнится многими новыми достижениями, яркими именами, добрыми и памятными событиями. Пусть наш город — наш общий дом будет цветущим и уютным. Пусть царят на его земле радость, счастье, теплота людских сердец и детский смех», — сказано в поздравлении.

Также Виктор Кувайцев пожелал всем пензенцам здоровья, успехов, мира и благополучия, сообщили в пресс-службе горадминистрации.