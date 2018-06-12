На собрании с дольщиками «Пензастроя» сообщили о подготовке двух новых законов
В Пензе 12 июня перекроют улицы и изменят маршруты автобусов
Празднование Дня города в Пензе. Афиша
Как в Пензе в течение шести лет росли цены на бензин
Вам будет интересно
Наши новости
Для пензенцев приготовили 150 кг плова на любой вкус
Леонид Левин поздравил пензенцев с Днем города
В Пензе проходит торжественный парад-шествие районов города
В Пензе дали старт празднованию Дня России и Дня города
В Пензе 12 июня изменится схема движения общественного транспорта
На «Доброй Пензе» учат отличать мошенников от истинных благотворителей
Расписание маршрутов для доставки пензенцев после салюта
Город мастеров ждет пензенцев на улице Московской
В Пензе обновили Галерею почета и славы
В Пензе оставили два письма потомкам 2063 года

Глава города Валерий Савельев поздравил пензенцев с праздниками

12 июня в 09:28 252 просмотра

12 июня пензенцы отмечают День России и День города. Валерий Савельев адресовал им свое поздравление.

«Уважаемые пензенцы, дорогие земляки, от себя лично и от имени всех депутатов Пензенской городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем России и Днем города!

С принятием декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года началась новая эпоха в развитии нашей страны. С тех пор российское государство пережило немало экономических и политических потрясений и достойно справилось со всеми трудностями, завоевав значимое место на мировой арене.

Россия — великая держава. И мы — граждане этой великой страны, по праву гордимся ее достижениями. От каждого из нас, нашей инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее родного Отечества. Наш народ никогда не боялся сложностей, и, благодаря труду и упорству, вместе мы добьемся еще больших высот.

Символично, что именно сегодня мы празднуем и день рождения нашего города. Ведь для каждого человека Россия — это, в первую очередь, его малая Родина, дорогие сердцу места и родные люди.

Талантливый и трудолюбивый народ Пензы своей созидательной деятельностью вносит достойный вклад в процветание страны. Каждый день вы, дорогие земляки, отдаете частичку себя, своих сердец и души во благо процветания родного муниципального образования. И я уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем прославлять Сурский край и вносить достойный вклад в развитие родного государства.

Пусть Пенза и Россия богатеют с каждым годом! Пусть с каждым годом страна укрепляет свое могущество!

Дорогие соотечественники, в этот замечательный день от всей души желаю вам мира и добра, хорошего настроения и внутренней гармонии, согласия и благополучия во всех добрых делах, профессиональных успехов, широких перспектив и экономического подъема. Наша судьба в наших руках», — говорится в поздравлении главы города.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...