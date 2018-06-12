Глава города Валерий Савельев поздравил пензенцев с праздниками

12 июня пензенцы отмечают День России и День города. Валерий Савельев адресовал им свое поздравление.

«Уважаемые пензенцы, дорогие земляки, от себя лично и от имени всех депутатов Пензенской городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем России и Днем города!

С принятием декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года началась новая эпоха в развитии нашей страны. С тех пор российское государство пережило немало экономических и политических потрясений и достойно справилось со всеми трудностями, завоевав значимое место на мировой арене.

Россия — великая держава. И мы — граждане этой великой страны, по праву гордимся ее достижениями. От каждого из нас, нашей инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее родного Отечества. Наш народ никогда не боялся сложностей, и, благодаря труду и упорству, вместе мы добьемся еще больших высот.

Символично, что именно сегодня мы празднуем и день рождения нашего города. Ведь для каждого человека Россия — это, в первую очередь, его малая Родина, дорогие сердцу места и родные люди.

Талантливый и трудолюбивый народ Пензы своей созидательной деятельностью вносит достойный вклад в процветание страны. Каждый день вы, дорогие земляки, отдаете частичку себя, своих сердец и души во благо процветания родного муниципального образования. И я уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем прославлять Сурский край и вносить достойный вклад в развитие родного государства.

Пусть Пенза и Россия богатеют с каждым годом! Пусть с каждым годом страна укрепляет свое могущество!

Дорогие соотечественники, в этот замечательный день от всей души желаю вам мира и добра, хорошего настроения и внутренней гармонии, согласия и благополучия во всех добрых делах, профессиональных успехов, широких перспектив и экономического подъема. Наша судьба в наших руках», — говорится в поздравлении главы города.