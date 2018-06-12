В Пензе оставили два письма потомкам 2063 года

Закладка капсул стала уже традицией. Это событие символизирует наращивание связей поколений, на набережной собрались представители правительства региона, депутаты, почетные горожане. Многие пензенцы стали свидетелями исторического события.

«Сегодня мы участвуем в большом событии. Недавно мы получили послание из прошлого и сейчас отправляем письмо тем, кто будет жить здесь после нас, кто будет гулять по этим улицам, воспитывать детей. Мы можем рассказать, какими были мы, о чем мечтали и что делали.

Оба письма наполнены любовью и добрыми пожеланиями, они адресованы жителям 2063 года, вскрытие должно быть в год 400-летия Пензы», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поздравил пензенцев с праздником, пожелал благополучия, жить в мире и созидать на благо города.

Собравшимся зачитали тексты посланий. Как передает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» с места событий, в основном письме говорится, что все народы живут в мире и согласии, страна интенсивно развиваемся благодаря нашему президенту, что мы не сломились под гнетом санкций, наложенные западным блоком. Также перечислены знаковые объекты, построенные в городе.

«Пенза имеет широкую сеть деловых контактов, в том числе — за рубежом. Пензенскую продукцию можно увидеть в любой точке планеты и на орбитальной станции, где есть приборы, выполненные на пензенских заводах. В космос летал наш земляк Александр Самокутяев, который возглавил экспедицию на МКС. Завещаем свято хранить память о победе над фашизмом. Убеждены, что вы будете искренне отстаивать человеческие ценности, трудиться во благо России и Пензы. Растите своих детей и преображайте город своим трудом», — написано в письме.

Второе письмо — от молодежи региона, речь в нем идет о том, что молодых людей объединяет любовь к городу и стране.

«Сейчас удивительное время возможностей и преобразований. В 2018 году стал значимым молодежный форум «Ласточка». Пенза меняется в лучшую сторону, созданы ФОКи, строятся школы и детсады. Молодежь 2018 года дарит современную Пензу, будьте лучшими во всем, берегите память о пошлом и помните что главное богатство — люди», — сказано в послании.

Капсулы заложили в отсек стелы Славы героям. Затем состоялось возложение цветов, как дань памяти героическим предкам.