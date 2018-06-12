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В Пензе обновили Галерею почета и славы

12 июня в 10:19 300 просмотров
, которые добились высоких достижений.

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12 июня обновили Галерею почета и славы Пензенской области. На ней находятся портреты жителей, которые добились высоких достижений.

«Стало хорошей традицией заносить сюда лучшие трудовые коллективы и их представителей. Сегодня промышленные предприятия показывают хороший темп роста. Я хочу поблагодарить всех, кто вносит вклад в развитие региона и города, кто своим трудом помогает нашему городу. Я искренне поздравляю вас с праздником, желаю счастья и благополучия! Мы горды тем, что вы у нас есть», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Среди награжденных были коллективы «Маяк Принт», «Кувака», «Термодом», ООО «Автодорога», областной туберкулезной больницы, художественного училища и другие. Им вручили переходящие кубки. Также на доске почета разместили фотографии передовиков производства.

В завершении церемонии глава региона призвал горожан принять активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России и Дня города.


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