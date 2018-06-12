В Пензе «Яндекс.Такси» проехалось по встречной полосе. ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором такси, пренебрегая Правилами дорожного движения, едет по «встречке».

Пользователь разместил видео в группе «Автохам.Пенза». По его словам инцидент произошел на проспекте Строителей неподалеку от МРЭО ГИБДД. На кадрах видно, как машина «Яндекса.Такси» пересекла сплошную линию разметки, чтобы обогнать автомобили.

«Страшно за пассажиров, могут пострадать люди, которые сели в это такси, из-за того, что оно дешевле! Еще один пример, что дешево — не значит хорошо», — поделилась мнением в комментариях к посту жительница Пензы Ольга.

Напомним, согласно КоАП, выезд на полосу для встречного движения грозит водителю штрафом в 5000 рублей.