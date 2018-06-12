Город мастеров ждет пензенцев на улице Московской

«Канитель» собрала мастеров со всей России, помимо Пензы, свои изделия представляют Пятигорск, Саратов, Самарская область и другие. Светлана приехала из Нижнего Новгорода впервые, она привезла украшения из полимерной глины.
«Я приехала к вам в город в первый раз, очень довольна, у вас очень красивый, чистый город. Жаль, не удалось погулять — плотный график. Люди очень хорошие, отзывчивые, в чем-то лучше, чем у нас в Нижнем, проще разговаривать. О ярмарке узнала из интернета. Людей очень много. Правда, хотелось бы побольше внимания к гостям из других городов от организаторов», — рассказала мастер.
Особенность фестиваля этого года — возможность познакомиться с традиционными народными ремеслами: кузнечным, гончарным делом, валянием, народной росписью, работой с берестой, изготовлением традиционной одежды и другими. «Ремесленная деревня» и ярмарка расположились вдоль ул. Московской.
Но «Канитель» — это и зона релакса, арбалетно-лучный тир, детская площадка. Например, горожане могут посоревноваться в древнем умении владения шашкой.
«Мы пытаемся возродить традицию владения длинноклинковым оружием. Ему — более пяти тысяч лет. В длинноклинковом оружии заложен большой мужской дух, когда мужчина берет в руки клинок и, тем более, будет поражать мишени, приближенные к боевым. Участвовать в состязании смогут все от 12 лет, с согласия родителей», — рассказал представитель областного отделения рубки шашкой Денис.
Жители города также оценили фестиваль.
«Впечатления замечательные, мы уже здесь третий день гуляем, наслаждаемся. В каждой палатке что-то свое, каждый город что-то свое внес. Здесь очень здорово», — поделилась впечатлениями горожанка.
Кроме того, в сквере «Копилка пословиц» проходит фестиваль сладостей. Для детей устроили сладкий квест, проходит ярмарка.