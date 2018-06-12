Город мастеров ждет пензенцев на улице Московской

Центральная пешеходная улица Пензы превратилась в город мастеров — от торгового центра «Высшая лига» до площади Ленина растянулась площадка фестиваля «Канитель». 12 июня здесь особенно многолюдно.

«Канитель» собрала мастеров со всей России, помимо Пензы, свои изделия представляют Пятигорск, Саратов, Самарская область и другие. Светлана приехала из Нижнего Новгорода впервые, она привезла украшения из полимерной глины.

«Я приехала к вам в город в первый раз, очень довольна, у вас очень красивый, чистый город. Жаль, не удалось погулять — плотный график. Люди очень хорошие, отзывчивые, в чем-то лучше, чем у нас в Нижнем, проще разговаривать. О ярмарке узнала из интернета. Людей очень много. Правда, хотелось бы побольше внимания к гостям из других городов от организаторов», — рассказала мастер.

Особенность фестиваля этого года — возможность познакомиться с традиционными народными ремеслами: кузнечным, гончарным делом, валянием, народной росписью, работой с берестой, изготовлением традиционной одежды и другими. «Ремесленная деревня» и ярмарка расположились вдоль ул. Московской.

Но «Канитель» — это и зона релакса, арбалетно-лучный тир, детская площадка. Например, горожане могут посоревноваться в древнем умении владения шашкой.

«Мы пытаемся возродить традицию владения длинноклинковым оружием. Ему — более пяти тысяч лет. В длинноклинковом оружии заложен большой мужской дух, когда мужчина берет в руки клинок и, тем более, будет поражать мишени, приближенные к боевым. Участвовать в состязании смогут все от 12 лет, с согласия родителей», — рассказал представитель областного отделения рубки шашкой Денис.

Жители города также оценили фестиваль.

«Впечатления замечательные, мы уже здесь третий день гуляем, наслаждаемся. В каждой палатке что-то свое, каждый город что-то свое внес. Здесь очень здорово», — поделилась впечатлениями горожанка.

Кроме того, в сквере «Копилка пословиц» проходит фестиваль сладостей. Для детей устроили сладкий квест, проходит ярмарка.