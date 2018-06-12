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Расписание маршрутов для доставки пензенцев после салюта

12 июня в 11:17 288 просмотров
(0+). На сайте мэрии появилось расписание направлений для доставки горожан после мероприятия.

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12 июня в 22.00 в Пензе состоится праздничный фейерверк (0+). На сайте мэрии появилось расписание направлений для доставки горожан после мероприятия.

Подача автобусов и троллейбусов будет организована на улицу Суворова к Юбилейной площади, где состоится фейерверк. Движение общественного транспорта будет по направлениям:

Направление
Маршрут
Количество подвижного состава, единиц
ООО «Горэлектротранс»
Арбеково по пр. Строителей
№ 7
2
Аэропорт
№ 7
2
Арбеково (по пр. Победы)
№ 6
1
Кривозерье
№ 6
1
Итого:
6
ООО Транспортная Компания «Дилижанс»
Засурье
№ 99
1
Арбеково по пр. Строителей
№ 82С
3
ГПЗ-24
№ 82С
1
Итого:
5
ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6»
Арбеково по пр. Строителей
№ 54
5
Аэропорт
№ 54
2
Западная поляна
№ 30
1
ул.Российская
№ 89
4
ул. Зеленодольская
№ 34
5
Ухтинка
№ 5
4
Арбеково
№ 4
3
Итого:
24
ООО «Корпорация Дилижанс»
Арбеково (по пр. Победы)
№ 66
3
Аэропорт
№ 66
2
Арбеково по ул. Ленина
№ 70
3
ул.Российская
№ 70
3
Итого:
11
ООО «Компания Дилижанс»
ул.Егорова
№ 63
4
Итого:
4
МБУ «АТХ»
пос. Нефтяник
№ 25
1 — автобус среднего класса, 2 — автобус малого класса
Итого:
3
Всего
53

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