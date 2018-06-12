Расписание маршрутов для доставки пензенцев после салюта

Подача автобусов и троллейбусов будет организована на улицу Суворова к Юбилейной площади, где состоится фейерверк. Движение общественного транспорта будет по направлениям:
|
Направление
|
Маршрут
|
Количество подвижного состава, единиц
|
ООО «Горэлектротранс»
|
Арбеково по пр. Строителей
|
№ 7
|
2
|
Аэропорт
|
№ 7
|
2
|
Арбеково (по пр. Победы)
|
№ 6
|
1
|
Кривозерье
|
№ 6
|
1
|
Итого:
|
6
|
ООО Транспортная Компания «Дилижанс»
|
Засурье
|
№ 99
|
1
|
Арбеково по пр. Строителей
|
№ 82С
|
3
|
ГПЗ-24
|
№ 82С
|
1
|
Итого:
|
5
|
ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6»
|
Арбеково по пр. Строителей
|
№ 54
|
5
|
Аэропорт
|
№ 54
|
2
|
Западная поляна
|
№ 30
|
1
|
ул.Российская
|
№ 89
|
4
|
ул. Зеленодольская
|
№ 34
|
5
|
Ухтинка
|
№ 5
|
4
|
Арбеково
|
№ 4
|
3
|
Итого:
|
24
|
ООО «Корпорация Дилижанс»
|
Арбеково (по пр. Победы)
|
№ 66
|
3
|
Аэропорт
|
№ 66
|
2
|
Арбеково по ул. Ленина
|
№ 70
|
3
|
ул.Российская
|
№ 70
|
3
|
Итого:
|
11
|
ООО «Компания Дилижанс»
|
ул.Егорова
|
№ 63
|
4
|
Итого:
|
4
|
МБУ «АТХ»
|
пос. Нефтяник
|
№ 25
|
1 — автобус среднего класса, 2 — автобус малого класса
|
Итого:
|
3
|
Всего
|
53