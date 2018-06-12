На «Доброй Пензе» учат отличать мошенников от истинных благотворителей

12 июня в сквере им. В. Г. Белинского проходит фестиваль «Добрая Пенза» (0+). В этом году в нем принимают участие представители около 40 общественных организаций, городских сообществ, творческих мастерских.

«Фестиваль проходит в седьмой раз, можно сказать, что он становится все более профессиональным. Радует, что в этом году много интерактивов, мастер-классов, благодаря чему люди могут научиться что-то делать своими руками и при этом помочь благотворительным организациям. Плюс у нас очень хорошая концертная программа, причем это коллективы, которые работают на базе НКО.

Нас впервые поддерживает фонд президентских грантов. Я считаю, что это очень здорово. Будем надеяться на поддержку фонда и дальше. Думаю, что в этом году они решили поддержать, потому что у нас большой опыт организации благотворительных мероприятий, мы можем объединять людей для решения каких-то добрых дел», — рассказала директор фестиваля «Добрая Пенза» Евгения Коновалова.

В этот раз традиционную беспроигрышную лотерею заменили викториной, цель которой — научить людей отличать мошенников от настоящих благотворителей. В рамках поддержки фонда президентских грантов выпустили памятку на данную тему.



«Мы поняли, что это актуальная проблема, и мы активно боремся с мошенниками. Хотим, чтобы люди знали, что такое настоящая благотворительность», — отметила заместитель директора фонда «Гражданский союз» Екатерина Федотова.

Горожане с интересом участвуют в мероприятиях, организованных в рамках фестиваля, общаются с представителями НКО и творческих мастерских. Организаторы ожидают, что в 2018 году «Добрую Пензу» посетят около трех тысяч горожан.

«Добрая Пенза» проходит в этом сквере в седьмой раз, и с каждым годом здесь все больше хороших людей. Наша цель — чтобы Пенза стала добрым городом. С праздником", — отметил исполнительный директор фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков.