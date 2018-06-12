На собрании с дольщиками «Пензастроя» сообщили о подготовке двух новых законов
В Пензе 12 июня перекроют улицы и изменят маршруты автобусов
Празднование Дня города в Пензе. Афиша
Как в Пензе в течение шести лет росли цены на бензин
Вам будет интересно
Наши новости
Для пензенцев приготовили 150 кг плова на любой вкус
Леонид Левин поздравил пензенцев с Днем города
В Пензе проходит торжественный парад-шествие районов города
В Пензе дали старт празднованию Дня России и Дня города
На «Доброй Пензе» учат отличать мошенников от истинных благотворителей
Расписание маршрутов для доставки пензенцев после салюта
Город мастеров ждет пензенцев на улице Московской
В Пензе обновили Галерею почета и славы
В Пензе оставили два письма потомкам 2063 года
Лидин поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

В Пензе 12 июня изменится схема движения общественного транспорта

12 июня в 12:03 310 просмотров

В День России и День города в Пензе изменится схема движения общественного транспорта.

Так, с 7.30 до 14.00 в связи с перекрытием ул. Пушкина будет приостановлено движение троллейбусов № 1 и маршруток № 21, а также изменится схема движения:

— маршруток № 1т — с улицы Карпинского по улицам: 8-е Марта — Суворова — Плеханова — Октябрьская — Володарского — Суворова и далее по маршруту;

— маршруток № 33, 39 — с улицы 8 Марта по улицам: Суворова — Володарского и далее по маршруту, в обоих направлениях (до 10.00);

— автобусов малого класса № 63 — с улицы 8 Марта по улицам: Суворова — Володарского — Бакунина — Чехова и далее по маршруту, в обоих направлениях.

С 10.00 до 14.00 в связи с перекрытием ул. Володарского будет направлено движение общественного транспорта по следующим схемам:

— троллейбусов № 2 и маршруток № 2т — с улицы Суворова по улицам: Чехова — Кирова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— маршруток № 8 — с улицы Октябрьская по улицам: Московская — Суворова — Чехова — Кирова — Карла Маркса — Красная и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— маршруток № 17, 33, 39 — с улицы 8 Марта по улицам: Суворова — Чехова — Кирова и далее по маршруту, в обоих направлениях.

С 21.00 до 22.05 из-за перекрытия ул. Суворова будет приостановлено движение троллейбусов № 6 и 7, а также изменится схема движения маршруток № 2а, 4, 6, 80 и автобусов большого (среднего) класса № 54, 82с, 99 — с улицы Суворова по улицам: Кулакова — Пушкина — Бекешская — 8-е Марта и далее по маршруту.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...