В Пензе дали старт празднованию Дня России и Дня города

«Это день, когда мы вспоминаем о нашей славной истории, смотрим в будущее. Россия стала мощным политическим и экономическим игроком в мире, мы вернули свое могущество. Это стало возможно благодаря тому, что президента поддерживает простой народ. Пензенская область вносит свой серьезный вклад в развитие страны.

Сегодня уместно вспомнить всех ветеранов, руководителей города и районов, жителей, которые строили предприятия, социальные объекты. Низкий поклон тем, кто ушел из жизни», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

По словам губернатора, подарком к 355-летию должны стать 1 млрд 200 млн рублей, которые выделили на ремонт дорог и тротуаров, 60 млн рублей, выделенные дополнительно на реконструкцию площади Ленина, а также средства на создание комфортной среды на Западной поляне.

Также гостей приветствовали председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин, глава города Валерий Савельев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Мы отмечаем две даты в один день, потому что Пенза живет в едином ритме со страной. Энергия молодежи и опыт старшего поколения дают ей потенциал для развития. Мы много сделали, но еще много предстоит сделать», — отметил мэр.

Со словами приветствия к собравшимся обратились гости города, среди них — глава администрации Могилева Александр Глушков. Затем звание Почетного гражданина присвоили Виктору Васильеву, который занимался взаимодействием общественности с правоохранительными органами. Почетного знака за развитие Пензы удостоен экс-мэр города Александр Калашников.

По завершению торжественной части состоялся парад-шествие.