В Пензе проходит торжественный парад-шествие районов города

В Пензе на площади Маршала Жукова стартовал торжественный парад-шествие районов города. В мероприятии принимают участие более 20 тысяч человек. Колонны возглавили главы районов, депутаты и ветераны.

После старта празднования Дня России и Дня города, приветствия и поздравлений первых лиц области начались торжественные мероприятия. Их открыло стилизованное выступление под песню «За рекой за речкой», которая рассказывает о богатых национальных традициях города.

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После этого представитель пензенского землячества в Москве Юлия Шмарева на скрипке исполнила музыкальную композицию из «Пиратов Карибского моря» (12+), под нее был подготовлен танцевальный номер.

Затем творческие коллективы города исполнили песню о Пензе.

Потом стартовало шествие горожан, которое открыл парад мототехники, затем пошли колонны артинститута, иностранных студентов в национальных костюмах, представителей национальностей Пензы, общественных организаций. Каждую из них сопровождал рассказ о достижениях и истории.

После этого началось шествие районов города. Первым открыл ее Железнодорожный район. Трудовые коллективы приветствовали горожан яркими номерами и танцами.