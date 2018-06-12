Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем России и Днем города.

«Сегодня Россия вновь обретает былую мощь и силу, российские граждане уверенно смотрят в завтрашний день, строят планы на будущее и гордятся своей страной.

Пензенская область — неотъемлемая часть великой России. Жители региона своим трудом, многочисленными талантами, большими и малыми победами вносят немалый вклад в развитие и процветание нашей страны», — говорится в поздравлении Валерия Лидина.

Спикер ЗакСобра пожелал пензенцам крепкого здоровья, стабильности, счастья, успехов и мирного неба над головой.