Пенза присоединилась к фестивалю «Хороводы в День России»

В полдень на площади заиграла русская народная музыка, которая привлекла внимание, и горожане решили присоединиться к мероприятию. Они объединились в хоровод, а затем приняли участие в традиционных хороводных играх: чиж, ворота, танцевали ковырялочку. Мероприятие объединило десятки человек.

«Хороводы призваны объединять, и каждый участник может почувствовать доверие, радость и счастье. В нашем хороводе мы создаем образ единства и процветания нашей многонациональной и многокультурной страны — России!» — отметила организатор Ольга Петто.



«В интернете увидела, душа позвала. Понравилось, было весело, хотелось бы, конечно, чтобы помасштабнее было, побольше народу. Думаю, в следующий раз так и будет «, — поделилась впечатлениями пензячка Елена, которая пришла на мероприятие с дочерью Алисой.

Напомним, в мае «Хоровод единства» сплотил гостей фестиваля «ДаншиноFest».