Для пензенцев приготовили 150 кг плова на любой вкус

Традиционно это мероприятие вызывает интерес у горожан. Только за первой порцией выстроилась очередь.
«Мы приготовили десять видов блюда, хорезмский плов представляет отдельную область, будут еще самаркандский, бухарский, таджикский и другие. Для нас готовить плов — это праздник, благодарность. Повара всю ночь не спали. Привезут много казанов, в одном хватит плова, чтобы накормить 500 человек. Мы специально его заказывали», — рассказал президент областной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.
По его словам, плов приготовили на 1500 человек, всего — 150 килограммов. В планах на следующий год — сделать еще больше кушанья и представить 15 видов национального блюда.
Жительница Пензы Татьяна пришла на праздник с семьей, как и многие горожане.
«Мы сами из Самарканда, взяли плов ташкентский. Каждый вид плова — уникальный. Нам мероприятие очень понравилось, дети в восторге. Мы второй год участвуем, это стало для нас традицией», — рассказала она.
«Саммит плова» — это, прежде всего, благотворительная акция. Чтобы получить порцию плова, горожане за символическую плату покупают специальные купоны от фонда «Покров». Все собранные средства будут направлены в Мокшанский дом-интернат, а также на лечение детям с серьезными заболеваниями.