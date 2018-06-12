На собрании с дольщиками «Пензастроя» сообщили о подготовке двух новых законов
В Пензе 12 июня перекроют улицы и изменят маршруты автобусов
Празднование Дня города в Пензе. Афиша
Как в Пензе в течение шести лет росли цены на бензин
Вам будет интересно
Наши новости
Леонид Левин поздравил пензенцев с Днем города
В Пензе проходит торжественный парад-шествие районов города
В Пензе дали старт празднованию Дня России и Дня города
В Пензе 12 июня изменится схема движения общественного транспорта
На «Доброй Пензе» учат отличать мошенников от истинных благотворителей
Расписание маршрутов для доставки пензенцев после салюта
Город мастеров ждет пензенцев на улице Московской
В Пензе обновили Галерею почета и славы
В Пензе оставили два письма потомкам 2063 года
Лидин поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

Для пензенцев приготовили 150 кг плова на любой вкус

12 июня в 13:14 256 просмотров
«Добрая Пенза» (0+) 12 июня в сквере им. Белинского организован «Саммит плова» (0+). В этом году он проходит в шестой раз. Плов приготовили на 1500 человек.

" data-title="Для пензенцев приготовили 150 кг плова на любой вкус — Пенза-пресс, рунет за день">

В рамках фестиваля «Добрая Пенза» (0+) 12 июня в сквере им. Белинского организован «Саммит плова» (0+). В этом году он проходит в шестой раз. Плов приготовили на 1500 человек.

Традиционно это мероприятие вызывает интерес у горожан. Только за первой порцией выстроилась очередь.

«Мы приготовили десять видов блюда, хорезмский плов представляет отдельную область, будут еще самаркандский, бухарский, таджикский и другие. Для нас готовить плов — это праздник, благодарность. Повара всю ночь не спали. Привезут много казанов, в одном хватит плова, чтобы накормить 500 человек. Мы специально его заказывали», — рассказал президент областной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

По его словам, плов приготовили на 1500 человек, всего — 150 килограммов. В планах на следующий год — сделать еще больше кушанья и представить 15 видов национального блюда.

Жительница Пензы Татьяна пришла на праздник с семьей, как и многие горожане.

«Мы сами из Самарканда, взяли плов ташкентский. Каждый вид плова — уникальный. Нам мероприятие очень понравилось, дети в восторге. Мы второй год участвуем, это стало для нас традицией», — рассказала она.

«Саммит плова» — это, прежде всего, благотворительная акция. Чтобы получить порцию плова, горожане за символическую плату покупают специальные купоны от фонда «Покров». Все собранные средства будут направлены в Мокшанский дом-интернат, а также на лечение детям с серьезными заболеваниями.

Фотография: фото Галины Поповой

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...