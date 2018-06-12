Для пензенцев приготовили 150 кг плова на любой вкус

В рамках фестиваля «Добрая Пенза» (0+) 12 июня в сквере им. Белинского организован «Саммит плова» (0+). В этом году он проходит в шестой раз. Плов приготовили на 1500 человек.

Традиционно это мероприятие вызывает интерес у горожан. Только за первой порцией выстроилась очередь.

«Мы приготовили десять видов блюда, хорезмский плов представляет отдельную область, будут еще самаркандский, бухарский, таджикский и другие. Для нас готовить плов — это праздник, благодарность. Повара всю ночь не спали. Привезут много казанов, в одном хватит плова, чтобы накормить 500 человек. Мы специально его заказывали», — рассказал президент областной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

По его словам, плов приготовили на 1500 человек, всего — 150 килограммов. В планах на следующий год — сделать еще больше кушанья и представить 15 видов национального блюда.

Жительница Пензы Татьяна пришла на праздник с семьей, как и многие горожане.

«Мы сами из Самарканда, взяли плов ташкентский. Каждый вид плова — уникальный. Нам мероприятие очень понравилось, дети в восторге. Мы второй год участвуем, это стало для нас традицией», — рассказала она.

«Саммит плова» — это, прежде всего, благотворительная акция. Чтобы получить порцию плова, горожане за символическую плату покупают специальные купоны от фонда «Покров». Все собранные средства будут направлены в Мокшанский дом-интернат, а также на лечение детям с серьезными заболеваниями.