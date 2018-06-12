Исследователи научились делать топливо из воздуха

Канадские специалисты разработали метод, который позволит с помощью химических реакций добывать из атмосферы углекислый газ. А его, в свою очередь, можно будет использовать в производстве бензина и дизельного топлива, сообщает «Мир 24».

Отмечается, что метод, предложенный канадскими инженерами — не первый в этой области. Однако большинство имеющихся технологий остаются слишком дорогими. По разным оценкам, стоимость получения тонны CO2 — 1000 долларов. Исследователи утверждают, что газ, полученный по их технологии, будет стоить не дороже 232 долларов за тот же объем.

Авторы нового метода активно поработали над созданием и совершенствованием особых конструкций, напоминающих современные охладительные башни. Воздух закачивается в них с помощью вентиляторов и там взаимодействует с щелочным раствором. Полученную жидкость замораживают, а потом постепенно нагревают, пока она не становится густой. Вещество взаимодействует с гашеной известью, затем выделяется углекислый газ. И его уже можно использовать в производстве бензина и дизельного топлива.

Инженеры признаются, что с учетом всех издержек новое топливо будет дороже привычного бензина. Но его производители все равно смогут конкурировать с компаниями, получающими топливо стандартными методами.