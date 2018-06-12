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Исследователи научились делать топливо из воздуха

12 июня в 14:34 866 просмотров
, который позволит с помощью химических реакций добывать из атмосферы углекислый газ. А его, в свою очередь, можно будет использовать в производстве бензина и дизельного топлива, сообщает «Мир 24».

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Канадские специалисты разработали метод, который позволит с помощью химических реакций добывать из атмосферы углекислый газ. А его, в свою очередь, можно будет использовать в производстве бензина и дизельного топлива, сообщает «Мир 24».

Отмечается, что метод, предложенный канадскими инженерами — не первый в этой области. Однако большинство имеющихся технологий остаются слишком дорогими. По разным оценкам, стоимость получения тонны CO2 — 1000 долларов. Исследователи утверждают, что газ, полученный по их технологии, будет стоить не дороже 232 долларов за тот же объем.

Авторы нового метода активно поработали над созданием и совершенствованием особых конструкций, напоминающих современные охладительные башни. Воздух закачивается в них с помощью вентиляторов и там взаимодействует с щелочным раствором. Полученную жидкость замораживают, а потом постепенно нагревают, пока она не становится густой. Вещество взаимодействует с гашеной известью, затем выделяется углекислый газ. И его уже можно использовать в производстве бензина и дизельного топлива.

Инженеры признаются, что с учетом всех издержек новое топливо будет дороже привычного бензина. Но его производители все равно смогут конкурировать с компаниями, получающими топливо стандартными методами.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

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