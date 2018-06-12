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Утро в Лунинском районе началось с пожара

12 июня в 17:59 488 просмотров

В Лунинском районе Пензенской области 12 июня произошел пожар.

Возгорание началось в седьмом часу утра. В селе Гольцовка на улице Титова вспыхнул огонь в одном из домовладений. В результате полностью сгорели деревянный дом и сарай, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Есть ли пострадавшие неизвестно.

К месту происшествия приехали два пожарных расчета, огонь пытались потушить пять сотрудников МЧС. В настоящее время выясняются причины возгорания.

«Уважаемые жители Пензенской области, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились в ведомстве к пензенцам.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7042241/

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