Утро в Лунинском районе началось с пожара

Возгорание началось в седьмом часу утра. В селе Гольцовка на улице Титова вспыхнул огонь в одном из домовладений. В результате полностью сгорели деревянный дом и сарай, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Есть ли пострадавшие неизвестно.

К месту происшествия приехали два пожарных расчета, огонь пытались потушить пять сотрудников МЧС. В настоящее время выясняются причины возгорания.

«Уважаемые жители Пензенской области, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились в ведомстве к пензенцам.