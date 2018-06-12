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Пензенский водитель объехал пробку на Шуисте по «встречке». ВИДЕО

12 июня в 16:26 362 просмотра
, на котором зафиксирован очередной водитель-«торопыга».

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Пензенцы обсуждают в Сети видеоролик, на котором зафиксирован очередной водитель-«торопыга».

По словам автора поста в группе «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте», запись была сделана на улице Долгорукова. На кадрах видно, как автомобили выстроились в ряд, при этом полоса для встречного движения — свободна. Водитель минивэна решил скоротать время и объехал образовавшийся затор, пересекая сплошную линию разметки.

Пользователей озадачила еще одна машина — такси, которое стоит посередине дороги. Если присмотреться, то видно, что у автомобиля включены аварийные сигналы, пользователь Михаил предположил, что авто сломалось.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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