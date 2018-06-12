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Пензенцы рассказали о жертвах страшного ДТП в Городищенском районе

12 июня в 15:14 1780 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области накануне произошла жуткая авария.

Как пишут горожане в социальных сетях, в аварии погибла молодая семья: мать, отец и их старший ребенок. В автомобиле находились еще двое детей, их с травмами доставили в больницу. Пользователи предполагают, что водитель превысил скорость и пытался совершить обгон справа, однако вдоль обочины в этот момент стояла фура.

«Зачем гонять, когда у тебя в машине трое маленьких детей?! Уважаемые водители, помните, вы — не боги, и люди не бессмертные, думайте о тех, кто рядом с вами, и о тех, кто в других автомобилях», — написала подписчица группы «Плохие новости» Татьяна.

Официальной информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.

Напомним, смертельная авария произошла 11 июня около полудня. На трассе М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-2114» и фура Iveco.

Фотография: скриншот - https://vk.com/plohie_novosti_mc

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