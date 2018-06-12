Губернатор в День России вручил юным пензенцам паспорта

12 июня, в День России и День города, состоялась торжественная церемония вручения главного документа любого гражданина РФ.

Глава региона Иван Белозерцев поздравил молодых людей и их родителей с праздниками и отметил, что быть гражданином Российской Федерации — это, прежде всего, быть патриотом своей страны.

«Получение паспорта относится к таким событиям, которые запоминаются на всю жизнь. Гражданин Российской Федерации — это человек, который любит Родину, любит свой город, изучает, помнит и уважает историю родной страны, своей семьи. Обретение полноценного гражданства — это не только получение всех законных прав взрослого человека, но и готовность брать на себя ответственность», — сказал губернатор.

Вручая главные документы молодым пензенцам, Иван Белозерцев пожелал юным гражданам страны хороших каникул, удачного продолжения учебы и правильного выбора профессии — такого будущего, чтобы Родина могла гордиться ими, сообщает пресс-центр облправительства.

Также в ходе церемонии паспорта вручили бывшим гражданам СНГ, проживающим в городе Пензе и получившим гражданство Российской Федерации.