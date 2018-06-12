Это не мираж. Ученые смогли добыть из воздуха в пустыне воду

Ученые из американского университета Беркли извлекли стакан пресной воды из пустынного воздуха. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на Science Advances.

Еще год назад изобретатели представили прибор, который, как они утверждали, может извлекать из воздуха воду. Для этого были необходимы лишь тепло и солнечный свет. Испарения задерживались внутри пористого материала, который сделали из средства для удаления накипи и атомов циркония. Однако из-за высокой стоимости прибор нельзя было отправлять на массовое производство.

В настоящее время ученым удалось значительно снизить цену, заменив атомы циркония на алюминий. Прибор удачно испытали на сухом воздухе — в пустыне.