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Это не мираж. Ученые смогли добыть из воздуха в пустыне воду

12 июня в 15:59 350 просмотров
«Известия» со ссылкой на Science Advances.

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Ученые из американского университета Беркли извлекли стакан пресной воды из пустынного воздуха. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Science Advances.

Еще год назад изобретатели представили прибор, который, как они утверждали, может извлекать из воздуха воду. Для этого были необходимы лишь тепло и солнечный свет. Испарения задерживались внутри пористого материала, который сделали из средства для удаления накипи и атомов циркония. Однако из-за высокой стоимости прибор нельзя было отправлять на массовое производство.

В настоящее время ученым удалось значительно снизить цену, заменив атомы циркония на алюминий. Прибор удачно испытали на сухом воздухе — в пустыне.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0-2875091/

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