Сердобский неплательщик алиментов хотел отомстить экс-жене

По данным суда, пара развелась в 2015 году, с тех пор отношения между бывшими супругами были натянутыми. Когда мужчина узнал, что бывшая нашла нового сожителя, решил отомстить ей и сжечь машину гражданского мужа.

Он слил из бензопилы в канистру бензин, соорудил факел — намотал на длинную палку майку. Предварительно выпив, он пошел к дому, где живет экс-супруга. Злоумышленник облил припаркованную рядом машину, но во дворе залаяли собаки, и на шум вышел хозяин, сообщает пресс-служба Сердобского районного суда.

Кроме того, мужчина с момента развода не платил алименты своей дочери, накопилось уже около 250 тысяч рублей. Ему назначали административное наказание в качестве побудительной меры — 50 часов обязательных работ, но и это не подействовало.

В результате мужчину приговорили к двум с половиной годам условно, за это время своим примерным поведением он должен доказать свое исправление.

Приговор не вступил в законную силу.