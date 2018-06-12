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В Пензе на День молодежи состоится Кубок губернатора по КВН (видео)

12 июня в 17:05 308 просмотров
(12+). На сцене киноконцертного зала выступят ведущие коллективы города и гости из Высшей лиги — вице-чемпионы 2018 года, команда «Радио свободы» и представители Кирова — команда «Вятка».

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27 июня в День молодежи в Пензе пройдет музыкальный фестиваль КВН на Кубок губернатора (12+). На сцене киноконцертного зала выступят ведущие коллективы города и гости из Высшей лиги — вице-чемпионы 2018 года, команда «Радио свободы» и представители Кирова — команда «Вятка».

«В 2018-м очень большой ажиотаж, уже заявились команды из Казани, Саранска, Самары, ведем переговоры с Воронежем, все хотят приехать на фестиваль», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Если говорить о пензенских командах, то они тоже выходят на некие рекорды. Заявилось большое количество команд», — сказал директор региональной лиги КВН «Сура» Антон Карпушкин.

Организаторы уверены, что зрители услышат только качественный юмор. До начала фестиваля на протяжение двух дней с командами будет работать один из ведущих редакторов высшей лиги КВН, а в прошлом известный юморист Дмитрий Шпеньков.

Напомним, фестиваль КВН на Кубок губернатора Пензенской области состоится в киноконцертном зале «Пенза» 27 июня, начало — в 19 часов, сообщает телеканал «Экспресс».


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