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Михаил Турецкий: За последние годы Пенза преобразилась

12 июня в 20:20 182 просмотра
«Хора Турецкого» (12+), который через пару минут начнется на Юбилейной площади.

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В Пензе 12 июня кульминацией празднования Дня России и Дня города станет концерт «Хора Турецкого» (12+), который через пару минут начнется на Юбилейной площади.

Перед выступлением продюсер арт-группы Михаил Турецкий и губернатор Иван Белозерцев, по чьему приглашению приехали гости, пообщались с журналистами.

«Мы привезли в Пензу отличную погоду. Обратите внимание, какой прекрасный вечер, у людей — отличное настроение. Город сияет чистотой, красотой. Вместе со всеми горожанами мы будем петь любимые песни пяти поколений.

Мы уже не первый раз приезжаем в Пензу, и я, образно говоря, вижу, как растет ребенок. Город меняется, улучшаются дороги, фасады — есть на что посмотреть. Не хочу никого обидеть, но раньше это была такая глухая провинция еще лет 10−15 назад. За последние пару лет видно, что Пенза преобразилась. Видя это, душа радуется.

Спасибо пензенцам за работу, за то, что они любят город, это и есть патриотизм!» — отметил Михаил Турецкий.

Глава региона, в свою очередь, рассказал, что выбор группы для участия в Дне России и Дне города был сделан исходя из предпочтений горожан.

«Жители нашей области любят творчество «Хора Турецкого». Когда они приезжают, собирается полный зал. Сегодня на Юбилейной площади — тоже аншлаг. Люди пришли на хороший концерт», — признался Иван Белозерцев.

Праздничные мероприятия завершатся в 22 часа салютом (0+).

Фотография: фото Галины Поповой

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