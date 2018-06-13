Букмекеры назвали фаворитов чемпионата мира по футболу

До начала чемпионата мира остаются считаные часы. « Известия » выделили пять команд-фаворитов на основе прогнозов, которые сейчас дают букмекерские конторы.

В числе главных претендентов входит действующий обладатель Кубка мира — сборная Германии. У нее очень крепкий состав и неплохие шансы вновь взять титул.

Другим фаворитом мундиаля является команда Франции. При составлении заявки на чемпионат мира главный тренер Дидье Дешам столкнулся с проблемой выбора 23 футболистов из огромного числа талантливых исполнителей. При этом у Франции молодая команда.

Следующим вероятным претендентом на золото является команда Испании. Клубы из этой страны уже несколько лет доминируют на европейской арене. Вдобавок у сборной изменился состав, пришло много новых игроков, которые голодны до побед.

За европейцами в списке фаворитов следует сборная Бразилии. Ее состав можно смело назвать одним из сильнейших за последние несколько лет. У бразильцев полный баланс с нападением, с защитой, с вратарями и блестящий подбор исполнителей.

Замыкают пятерку главных фаворитов аргентинцы. На прошлом мундиале латиноамериканцы дошли до финала, где уступили немцам.