Букмекеры назвали фаворитов чемпионата мира по футболу

В числе главных претендентов входит действующий обладатель Кубка мира — сборная Германии. У нее очень крепкий состав и неплохие шансы вновь взять титул.
Другим фаворитом мундиаля является команда Франции. При составлении заявки на чемпионат мира главный тренер Дидье Дешам столкнулся с проблемой выбора 23 футболистов из огромного числа талантливых исполнителей. При этом у Франции молодая команда.
Следующим вероятным претендентом на золото является команда Испании. Клубы из этой страны уже несколько лет доминируют на европейской арене. Вдобавок у сборной изменился состав, пришло много новых игроков, которые голодны до побед.
За европейцами в списке фаворитов следует сборная Бразилии. Ее состав можно смело назвать одним из сильнейших за последние несколько лет. У бразильцев полный баланс с нападением, с защитой, с вратарями и блестящий подбор исполнителей.
Замыкают пятерку главных фаворитов аргентинцы. На прошлом мундиале латиноамериканцы дошли до финала, где уступили немцам.