Экс-мэр Заречного Вячеслав Гладков занялся внутренней политикой Ставрополья

Вячеслав Гладков будет назначен на должность заместителя председателя правительства Ставропольского края и руководителя аппарата правительства Ставропольского края. Об этом сообщает ForPost.
Отмечается, что приказ о назначении будет подписан в самое ближайшее время.
«Заявление о приеме на работу я написал 10 июня. И фактически уже приступил к своим обязанностям. Буду заниматься внутренней политикой и руководить аппаратом регионального правительства», — рассказал Вячеслав Гладков.
Экс-замгубернатора Севастополя в правительстве Ставрополья сменит Ольгу Прудникову, которая уже написала заявление об увольнении.
19 марта Вячеслав Гладков рассказал, что написал заявление об отставке с поста замгубернатора Севастополя. Тогда о причинах ухода он говорить не стал.