Экс-мэр Заречного Вячеслав Гладков занялся внутренней политикой Ставрополья

Бывший мэр города Заречного Пензенской области и экс-заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков стал членом правительства Ставропольского края.

Вячеслав Гладков будет назначен на должность заместителя председателя правительства Ставропольского края и руководителя аппарата правительства Ставропольского края. Об этом сообщает ForPost.

Отмечается, что приказ о назначении будет подписан в самое ближайшее время.

«Заявление о приеме на работу я написал 10 июня. И фактически уже приступил к своим обязанностям. Буду заниматься внутренней политикой и руководить аппаратом регионального правительства», — рассказал Вячеслав Гладков.

Экс-замгубернатора Севастополя в правительстве Ставрополья сменит Ольгу Прудникову, которая уже написала заявление об увольнении.

19 марта Вячеслав Гладков рассказал, что написал заявление об отставке с поста замгубернатора Севастополя. Тогда о причинах ухода он говорить не стал.