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В городе Белинский отметили юбилей известного критика-земляка

13 июня в 10:43 164 просмотра
, посвященный юбилею Виссариона Белинского. На центральной площади города критика-земляка прошел литературный митинг, после чего гости мероприятия смогли возложить цветы к памятнику.

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В Пензенской области состоялся праздник, посвященный юбилею Виссариона Белинского. На центральной площади города критика-земляка прошел литературный митинг, после чего гости мероприятия смогли возложить цветы к памятнику.

В доме семьи Белинских состоялась театрализованная экскурсия «Чембар… он все тот же…». В этот день с программой о творчестве критика выступили артисты камерного театра «Голос поэта», а сотрудники Поимского историко-архитектурного музея воссоздали фольклорный праздник «Поимская кадриль». Кроме того, учащиеся Детской школы искусств города Белинского провели урок живописи для всех желающих, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Гости мероприятия участвовали в забавах и играх старого Чембара. Пензенцы смогли сфотографироваться с девушками в нарядах XIX века. Литературный музей стал организатором турнира под названием «Давненько не брал я в руки шашек…», а солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова вместе с ансамблем народных инструментов «Губернiя» порадовала зрителей своим выступлением.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/89615/

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