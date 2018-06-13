В городе Белинский отметили юбилей известного критика-земляка

В Пензенской области состоялся праздник, посвященный юбилею Виссариона Белинского. На центральной площади города критика-земляка прошел литературный митинг, после чего гости мероприятия смогли возложить цветы к памятнику.

В доме семьи Белинских состоялась театрализованная экскурсия «Чембар… он все тот же…». В этот день с программой о творчестве критика выступили артисты камерного театра «Голос поэта», а сотрудники Поимского историко-архитектурного музея воссоздали фольклорный праздник «Поимская кадриль». Кроме того, учащиеся Детской школы искусств города Белинского провели урок живописи для всех желающих, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Гости мероприятия участвовали в забавах и играх старого Чембара. Пензенцы смогли сфотографироваться с девушками в нарядах XIX века. Литературный музей стал организатором турнира под названием «Давненько не брал я в руки шашек…», а солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова вместе с ансамблем народных инструментов «Губернiя» порадовала зрителей своим выступлением.