Губернатор спел с «Хором Турецкого» «Надежду»

Популярные песни разных лет жители и гостяи города приняли с большим воодушевлением — зрители не только аплодировали, но и дружно подпевали, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы», — процитировал строки Андрея Дементьева губернатор.
«Спасибо, что слушали Михаила Турецкого и его музыкантов гениально. Еще раз поздравляю всех с праздником. Добра, благополучия, процветания нашей великой России, нашему любимому городу! Будьте здоровы и счастливы!» — добавил Иван Белозерцев.
Затем глава региона спел вместе с «Хором Турецкого» песню «Надежда»
Финальным аккордом праздника стал праздничный фейерверк.