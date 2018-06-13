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Губернатор спел с «Хором Турецкого» «Надежду»

13 июня в 11:13 192 просмотра
«Хор Турецкого» и прочитал со сцены стихи Андрея Дементьева.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил горожан за внимание к выступлению арт-группы «Хор Турецкого» и прочитал со сцены стихи Андрея Дементьева.

Популярные песни разных лет жители и гостяи города приняли с большим воодушевлением — зрители не только аплодировали, но и дружно подпевали, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы», — процитировал строки Андрея Дементьева губернатор.

«Спасибо, что слушали Михаила Турецкого и его музыкантов гениально. Еще раз поздравляю всех с праздником. Добра, благополучия, процветания нашей великой России, нашему любимому городу! Будьте здоровы и счастливы!» — добавил Иван Белозерцев.

Затем глава региона спел вместе с «Хором Турецкого» песню «Надежда»

Финальным аккордом праздника стал праздничный фейерверк.


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