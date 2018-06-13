Ирина Розанова и Екатерина Вилкова поборются за медали

В новой спортивной драме канала СТС и компании «Арт пикчерс вижн» «Мамы в спорте» (16+) популярные актрисы Екатерина Вилкова и Ирина Розанова сыграют дочь и мать с прямо противоположными взглядами на воспитание чемпионов по плаванию. Одну из сторон займут герои в исполнении Павла Трубинера, Сабины Ахмедовой, Марии Валешной, Григория Верника и других актеров.

«Несмотря на невероятный успех «Молодежки» (16+), мы понимали, что рано или поздно нам придется попрощаться с любимым проектом. Но мы не могли оставить незаполненной нишу спортивных сериалов, столь любимых нашими телезрителями. Так родилась история с новым взглядом на спорт — с позиции не тех, кто сражается за медали, а главных людей в их жизни — мам», — рассказал генеральный продюсер телеканала СТС Антон Федотов.

Съемки спортивной драмы стартовали в подмосковной квартире, где, по сюжету, героиня Вилковой — Вера Лескова — живет с сыном Кириллом (Данил Акутин), которого лично тренирует в местном дворце спорта. По традиции после первой отснятой сцены режиссер Сергей Арланов («Молодежка») разбил тарелку и произнес напутственные слова: «Сегодня мы буквально уходим в четырехмесячное плавание с большим спортивным проектом. Но, в отличие от «Молодежки», рассказывающей о мужском командном спорте, наша новая история про одиночек и противостояние двух сильных женщин — матери и дочери».

Кстати, сначала героиня Ирины Розановой — тренер Алла Гордеева — появлялась только в воспоминаниях Веры. Но потом авторы решили «воскресить» персонажа и усилить конфликт между матерью и дочерью.

«Безусловно, меня привлек сильный характер моей героини. Она — тренер, а на мой взгляд, такие люди обладают силой воли, умеют находить общий язык с детьми, любить их, но при этом не гладить по головке. Иногда нужна жесткость, без нее никак. Впрочем, любой актер вам скажет, что он адвокат своей роли. Да и не бывает просто плохого или хорошего человека: в каждом есть и то, и другое. Поэтому мы стараемся, чтобы в нашей истории все получилось не так однозначно, как кажется на первый взгляд», — пояснила Ирина Розанова.

Изначально спортсменка Вера была постарше, но после успешных проб Екатерины Вилковой, сценаристы решили омолодить ее героиню. Кроме того, актриса уже играла дочь Ирины Розановой в другом проекте.

«Здорово, когда рядом талантливая партнерша, которую ты уже успела «прощупать» и с которой складывались отношения не только на съемочной площадке, но и в жизни. С Ирой очень круто существовать в кадре — для меня это большая удача», — призналась Екатерина Вилкова.

В отличие от своей героини, актриса редко выбирается в бассейн. «Не могу назвать себя большим любителем плавания, но вот мой муж Илья, наверное, остался бы жить в воде. Кстати, в сериале я смогу наверстать упущенное и, наконец-то, научиться плавать профессионально, а не «по-пенсионерски», как я сейчас умею», — шутила Екатерина на площадке.

Испытать на практике, что такое плавать брассом и кролем, уже удалось ее экранному сыну — Данилу Акутину, который специально для роли занимался плаванием в спорткомплексе ЦСКА. «Пока лучше всего у меня получается прыгать с бортика», — поделился актер.

Не отстает от младшего коллеги и Павел Трубинер, сыгравший Андрея Никитина — бронзового призера Олимпиады и экс-возлюбленного Веры.

«Стараюсь ходить на индивидуальные тренировки три-четыре раза в неделю. Причем на самом деле такая тренировка у пловцов длится сорок пять минут, а моя — один час двадцать минут. И это, конечно, тяжело», — рассказал он.

До съемок актер консультировался с сыном Павлом, который, кстати, учится на тренера по мотокроссу: «Он мне очень доходчиво объяснил некоторые нюансы, связанные с техникой плавания. Вообще мои сыновья неплохо плавают, хотя и не связали свою жизнь с этим видом спорта. Буквально вчера старший мне говорит: «Давай дважды по сто?» А я отвечаю — ты с ума сошел, это же сначала доплыть до отметки, а потом обратно, не потяну».



Работая над сценарием, авторы посещали соревнования по плаванию и обращались за консультацией к заслуженному тренеру России Виктору Коршунову и трехкратной чемпионке Европы Станиславе Комаровой. Кстати, сцены тренировок и водных состязаний пройдут во дворце спорта «Триумф» в Люберцах и Дворце водных видов спорта «Руза», где тренируют реальных чемпионов.