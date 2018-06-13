Леонид Левин встретился с жителями Белинского района

На встрече с жителями политик рассказал о своей работе в федеральном парламенте в интересах региона и принял их просьбы. Также депутат ответил на ряд вопросов по темам здравоохранения и бюджетной поддержки малых городов.

Кроме того, Леонид Левин посетил музей Виссариона Белинского, где ознакомился с экспонатами отражающими повседневный быт семьи выдающегося литературного критика и публициста, оставил отзыв в книге почетных гостей и в преддверии 80-летия музея подарил работникам оцифрованную версию книг о творчестве великого классика, сообщили в общественной приемной депутата.

«Коллекция музея не только является хорошей иллюстрацией к жизнеописаниям выдающегося представителя российской классической литературы, но и представляет собой целый срез жизни жителей области девятнадцатого века. Самоотверженный труд белинских музейщиков, обеспечивающих сохранность этого уголка старого Чембара, вызывает чувство искренней сопричастности отечественной истории», — сказал Леонид Левин.