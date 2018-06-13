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Пенза подарит российской сборной по футболу на ЧМ талисман от волчат

13 июня в 12:24 414 просмотров

Сборная России по футболу получит к Чемпионату мира уникальный подарок из Пензы — мяч с отпечатками лап волчат Фифы и Забиваки. Животные играли в футбол 13 июня.

Фифа и Забивака — первое потомство волков из пензенского зоопарка. Трех их братьев отдали в другие города, а их решили оставить.

«Сотрудники сами выбирали имена. Многие зоопарки сейчас готовятся к Чемпионату мира, мы не исключение», — рассказал директор зоопарка Андрей Воскресенский.

13 июня в рамках континентального турнира состоялась уникальная акция — волчат поместили в небольшой загон и дали мячи, чтобы те сыграли в футбол. Правда, матча не получилось. Фифа так и норовила перелезть через ограждение, и один раз ей удалось убежать, но ее поймали. Забивака оказался менее смелым — он прятался в углах импровизированного поля, лишь несколько раз толкнул мяч, оказавшийся у него на пути.

В завершение с помощью сотрудника зоопарка зверята оставили на трех мячах отпечатки. Для этого их лапы окунули в детские пальчиковые краски.

«Волки являлись талисманами во многих народах мира, их слаженной команде можно только позавидовать. Мы хотим пожелать нашим футболистам работать так же слаженно, уверенно на поле и бороться достойно», — рассказала организатор континентального турнира по футболу АССК России Ольга Лазарева.

Один мяч с отпечатками пензенских волчат разыграют между участниками континентального турнира 14 июня, еще один отправят в оргкомитет ЧМ-2018, а третий подарят российским футболистам как талисман.


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