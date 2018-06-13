В Пензе открылась первая смена лагеря «Гвардеец-2»

В первой смене лагеря принимают участие школьники старших классов из Пензенской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областей, республик Башкортостан и Мордовии, а также сборные Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов ПФО. В течение 18 дней им предстоит пройти военную подготовку, жить в полевых условиях.

В приветственном слове к собравшимся Игорь Паньшин подчеркнул, что одной из важнейших задач государства является военно-патриотическое воспитание молодежи.

«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что это необходимое условие обеспечения внутриполитической стабильности, в независимости от поступательного движения страны. В течение шести лет в Приволжском федеральном округе выстроена система патриотического воспитания молодежи, элементами которой являются юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», проходящие в Нижегородской и Пензенской областях», — сказал он.

Глава региона Иван Белозерцев напомнил, что в советское время проводились такие патриотические игры как «Зарница», «Орленок», которые ушли в прошлое. В настоящее время традиция военно-патриотического воспитания возрождается.

«Государство предоставляет возможность изучить историю, ребята общаются между собой, здесь мальчишка может почувствовать себя мужчиной. Думаю, нам нужно больше таких мероприятий, в том числе и в лагерях отдыха надо брать направления по военно-патриотической тематике. Ребята с большим желанием в этом участвуют, надо их поддерживать. Нет сомнений, что после выпуска из лагеря у многих из вас появится желание связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах РФ. Желаю вам хорошей службы, хорошего отдыха и, конечно, знакомиться с культурными достопримечательностями Пензенскогог региона», — обратился к собравшимся губернатор.

Начальник филиала Военной академии МТО имени генерала армии А. В. Хрулева Александр Цаплюк отметил, что для коллектива большая честь и ответственность проводить такое значимое мероприятие.

«Коллективом института за последнее время сделана большая работа по совершенствованию производственной территории, учебно-материальной базы, приведению техники и вооружения в соответствие с требованиями, в том числе — и для того, чтобы мероприятия проходили более комфортно. Нет сомнения, что вы для себя познаете много нового, поживете в условиях строгого регламентируемого режима, посмотрите на военную жизнь изнутри, вкусите прелести боевой жизни», — сказал генерал-майор.

Проект организован по инициативе полпреда президента страны в ПФО Михаила Бабича, лагерь «Гвардеец» получил статус юнармейского в 2017 году. В первой смене, которая завершится 29 июня, военную подготовку проходят учащиеся 7−8 классов. Для ребят будут проводиться различные спортивные мероприятия, занятия по военным дисциплинам, запланированы экскурсии по Пензенской области, в том числе — поездка в музей-заповедник «Тарханы». Два дня гвардейцам предстоит провести на полигоне филиала военной академии, где пройдет марш-бросок и учебная срельба.